Neuer Pro-Kopfhörer von Samsung soll teurer werden

Samsung hat zu einem Unpacked-Event am 10. August geladen und wird dort neue Produkte vorstellen. Die Foldables stehen im Fokus, dazu gibt es noch eine neue Smartwatch, aber wir bekommen auch wieder einen neuen Kopfhörer zu sehen.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 kommen

Die Samsung Galaxy Buds Pro 2 stehen an und werden das Modell von Anfang 2021 ablösen. Laut 9TO5Google wird der Nachfolger allerdings teurer, denn in den USA möchte man 230 statt 200 Dollar haben. Was bedeutet das für Deutschland?

Bei uns startete das Pro-Modell bei 229 Euro, demnach würde ich von 249 Euro oder sogar 259 bis 279 Euro ausgehen. Wobei man das bei Samsung immer ein bisschen einordnen muss, denn man neigt dazu, die UVP schnell zu ignorieren.

Oft gibt es neue Galaxy-Produkte schon ein paar Tage nach Marktstart günstiger im Einzelhandel, Samsung reagiert da auch auf die Nachfrage. Die erste Generation war auch schon wenige Tage später für ca. 200 statt 230 Euro im Handel erhältlich.

Samsung selbst möchte jetzt nur noch 119 Euro haben und im Handel liegt der Preis bei ca. 100 Euro. Ich bin also sehr zuversichtlich, dass wir schnell bei unter 200 Euro ankommen, ganz egal wie hoch die neue UVP von Samsung am Ende ausfällt.

