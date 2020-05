Samsung Galaxy Fold Special Edition soll im Juli kommen

Samsung wird im August höchstwahrscheinlich die zweite Generation vom Galaxy Fold vorstellen und fast parallel mit der neuen Note-Reihe auf den Markt bringen. Doch vorher wird es wohl noch ein faltbares Modell von Samsung geben.

Samsung Galaxy Fold: Lager werden geleert

Laut DSCC soll ein Samsung Galaxy Fold in der „Special Edition“ geplant sein. Was nun aber spektakulär klingt, ist eigentlich nur ein Konzept, um die Lager zu räumen. Denn genau das will Samsung laut Ross Young damit machen.

Samsung nimmt angeblich das aktuelle Galaxy Fold und wird es für ca. 1099 Dollar verkaufen. Das passt zu einem Gerücht von letzter Woche, dass angeblich eine Art „Lite-Modell“ vom Samsung Galaxy Fold für 2020 geplant ist.

Es ist von knapp 55.000 Einheiten die Rede, Samsung will also vermutlich nur die Lager leeren, bevor das Galaxy Fold 2 kommt. Und womöglich wird man hier und da die Hardware abspecken, um es günstiger anbieten zu können.

Video: Das Duell der Foldables

