Samsung erweitert die „Galaxie“: Kommen eine Brille und ein Ring?

Samsung hat sich zwei neue Namen für die eigene Galaxy-Marke sichern lassen: Galaxy Glasses und Galaxy Ring. Die Samsung Galaxy Glasses dürften jetzt nicht wirklich überraschen, da man bereits bestätigt hat, dass es wieder in Richtung AR und VR geht. Gut möglich, dass das also das erste Produkt dieser neuen Reihe ist.

Doch was ist ein Samsung Galaxy Ring? Ich musste da an Gadgets wie den Oura Smart Ring denken, der letztes Jahr durchaus bei einigen Nutzern zu sehen war. Ein Ring, der euren Alltag trackt. Das funktioniert wie ein Fitness-Tracker, nur eben am Finger. Hat Samsung sowas geplant? Oder steuert man die Galaxy Glasses damit?

Ich weiß es nicht, aber bei Patentanträgen (auch für Namen) muss man immer aufpassen, denn die großen Unternehmen lassen sich sehr viel sichern und nicht alle Produkte kommen auf den Markt. Doch ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die Samsung Galaxy Glasses noch in diesem Jahr (als Preview) sehen werden.

Vielleicht wird das aber auch ähnlich erfolgreich wie bei Samsung Galaxy Home.

Xiaomi zeigt AR-Brille, die allerdings ein Problem mitbringt Xiaomi hat einige Produkte auf dem Mobile World Congress 2023 angekündigt, darunter neue Smartphones, neue Wearables und einen neuen E-Scooter. Doch es gab noch eine MWC-Ankündigung, die Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Das ist eine AR-Brille von Xiaomi, die…27. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->