Samsung Galaxy Note 20 im Hands-On-Video

Das Samsung Galaxy Note 20 wird am 5. August vorgestellt, doch bis dahin wird es sich vermutlich in die Reihe der am meisten geleakten Smartphones eingliedern.

Schon einen Monat vor der Ankündigung haben wir bereits die ersten Pressebilder und die ersten Bilder vom Gerät in freier Wildbahn. Die gleiche Quelle, die uns die Bilder lieferte, hat jetzt sogar ein kurzes Hands-On-Video veröffentlicht.

-->

Dort sieht man das schwarze Samsung Galaxy Note 20 und obwohl es nur knapp eine Minute lang ist, gibt es uns einen sehr guten Eindruck vom Gerät. Und ich bin mir sicher, dass in den kommenden Tagen noch weitere Leaks folgen werden.

Samsung Galaxy Z: Neue Reihe für Foldables Samsung besitzt für die meisten Galaxy-Modelle eine Reihe, bei der man erkennt, was Sache ist. Die Galaxy S-Reihe ist zum Beispiel die Flaggschiff-Reihe und die Galaxy Note-Reihe steht für die Modelle mit S Pen, die im Herbst kommen. Doch wie…6. Juli 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->