Samsung Galaxy Ring: Möglicher Preis und monatliches Abo

Samsung teaserte im Januar den ersten Galaxy Ring offiziell an und wir wissen, dass dieser im zweiten Halbjahr startet. Vermutlich bekommen wir die Details auf dem zweiten Unpacked Event des Jahres, welches wohl am 10. Juli stattfindet.

Samsung Galaxy Ring kommt mit Abo

Günstig wird dieses Gadget allerdings nicht, denn wir bewegen uns mit 300 bis 350 Dollar nicht nur auf dem Level einer Smartwatch, angeblich geht man den Weg von Oura und Co. und man muss für alle Funktionen ein Abo für ca. 10 Dollar buchen.

Während die Hersteller bei den Smartwatches und Fitness-Trackern bisher also recht entspannt waren, wenn es um Abos ging, so scheint diese neue Ära der Ringe einen anderen Weg zu gehen. In zwei Jahren landet man da aber eben auch direkt bei über 500 Dollar bzw. Euro, was für einen Fitness-Ring doch sehr teuer wäre.

Ich persönlich habe allerdings noch nie einen Ring getestet, da ich zufrieden mit meiner Smartwatch bin und keine Abstriche machen möchte. Spannend finde ich diese Kategorie aber. Mal schauen, ob sie bleibt oder bald wieder verschwindet.

Amazon Alexa wird besser, aber nur gegen Geld Amazon hat wohl einen großen Push für neue KI-Modelle und Alexa geplant und arbeitet derzeit laut CNBC an einer neuen Offensive. Die neue Alexa, die dann wohl besser mit einem […]22. Mai 2024 JETZT LESEN →

-->