Samsung Galaxy Unpacked: Datum für Event im Juli ist offiziell

Es hat sich immer wieder angedeutet, jetzt hat Samsung bestätigt, dass das zweite Unpacked-Event in diesem Jahr am 10. Juli stattfinden wird, und zwar in Paris. Als offizieller Sponsor der Olympia 2024 kommt das übrigens nicht überraschend.

Was werden wir sehen? Als sicher gelten das Samsung Galaxy Z Flip 6 und Fold 6, eine Samsung Galaxy Watch 7 ist ebenfalls dabei, erstmals auch als Ultra-Version, und dann gibt es noch neue Samsung Galaxy Buds mit einem ganz neuen Design.

Neue Tablets könnte es mit der Samsung Galaxy Tab S10-Reihe ebenfalls geben, das Ultra-Modell zeigte sich ebenfalls vorab. Und dann wäre da natürlich noch der Samsung Galaxy Ring, der Fokus des Events dürfte also auch auf Sport liegen.

Samsung ist sehr früh in diesem Jahr dabei, wie auch Google, die einen Monat nach Samsung die Pixel-Reihe zeigen. Es sieht so aus, als ob die zwei Android-Riesen etwas Abstand zu Apple und dem jährlichen iPhone-Event im September wollen.

