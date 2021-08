Neustart mit Wear OS: Das ist die Samsung Galaxy Watch 4 (Classic)

Samsung hat sich dazu entschieden Tizen für Smartwatches einzustellen und es gemeinsam mit Google zu versuchen. Man setzt mit Version 3.0 nun ebenfalls auf Wear OS, hat die Oberfläche von Google allerdings auch etwas angepasst.

Zum Start wird es zwei Modelle der Samsung Galaxy Watch 4 geben, die Active-Version ist jetzt die normale Version und dann gibt es noch eine Classic-Version. Im Kern sind beide identisch, sie sehen aber anders aus und sind nicht gleich groß.

Samsung Galaxy Watch (Classic): Details im Video

Samsung Galaxy Watch (Classic): Die Details

Unter der Haube werkelt bei beiden der neue Samsung Exynos W920, der im 5-nm-Verfahren gefertigt wird und hoffentlich ein großer Sprung für Wear OS ist. Die Hardware wurde bisher eher lieblos behandelt, was sich gerne ändern darf.

Dazu gibt es in beiden Fällen noch 1,5 GB RAM und 16 GB Speicher, wovon aber nur 7,6 GB frei verfügbar sind. Beide Modelle besitzen Bluetooth 5, WLAN (802.11 a/b/g) GPS und könnten optional auch als LTE-Version erworben werden.

Die Samsung Galaxy Watch 4 gibt es als Version mit 40 mm und einem 1,2 Zoll großen Display (396 x 396 Pixel) und Version mit 44 mm und einem 1,4 Zoll großen Display (450 x 450 Pixel). Die kleine Cassic-Version kommt mit 42 mm, aber dem gleichen Display daher und die große Version mit 46 und 1,36 Zoll.

Der Rand bei der Samsung Galaxy Watch 4 Classic ist also dicker, das Display aber nicht größer und im Falle der großen Version sogar kleiner. Es ist natürlich immer ein OLED-Panel und für den Schutz sorgt immer Corning Gorilla Glas DX.

Die normale Samsung Galaxy Watch 4 setzt auf insgesamt 5 Farben (es gibt nicht alle Farben bei allen Größen) und Aluminium und die Classic-Version kommt mit Edelstahl in Schwarz und Silber (in diesem Fall bei beiden Größen) daher.

Eine IP68-Zertifizierung rundet das Paket ab und Basis ist natürlich Wear OS 3.0 von Google, wobei Samsung die Oberfläche angepasst hat und das One UI Watch 3.0 nennt. Samsung spricht von einer Kompatibilität mit Android (ab Version 6), nennt aber kein iOS. Ich gehe aber davon aus, dass das weiterhin möglich ist.

Die Akkulaufzeit liegt laut Samsung immer bei ca. 40 Stunden, was für ca. zwei Tage reichen sollte. Achja, und die EKG-Funktion ist hier weiterhin enthalten.

Samsung Galaxy Watch (Classic): Preise und Datum

Aufgrund der großen Auswahl an Versionen und Modellen wird es jetzt ein bisschen komplexer. Die Samsung Galaxy Watch 4 startet bei 269 Euro und LTE gibt es dann für 319 Euro. Die größere Version startet bei 299 Euro und hier gibt es LTE für 349 Euro. Die jeweils verfügbaren Farben spare ich mir, die gibt es bei Samsung.

Das Classic-Modell startet bei 369 Euro und für 419 Euro bekommt man hier LTE dazu. Die Samsung Galaxy Watch 4 Classic mit 46 mm kostet 399 Euro und LTE bekommt man hier für 419 Euro. Hier gibt es alle Versionen und Größen in Schwarz und Silber und ja, die Preise für das LTE-Upgrade wirken etwas gewürfelt.

Marktstadt ist am 27. August und der Vorverkauf startet noch heute im Online Shop von Samsung. Wer bis zum 26. August vorbestellt, der bekommt eine Gutschrift in Höhe von 150 Euro für Samsung Pay. Es ist also die erste Smartwatch mit Wear OS 3.0 auf dem Markt, weitere werden dann erst im Herbst und Winter folgen.

Samsung Galaxy Watch (Classic): Spezifikationen

Samsung Galaxy Watch (Classic): Mehr Bilder

