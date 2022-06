Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): Die Smartwatch wird teurer

Samsung hat angeblich wieder ein Unpacked-Event für August geplant und wird dort neue Foldables und auch eine neue Smartwatch mit Wear OS vorstellen. Die Samsung Galaxy Watch 5 steht an, die jetzt von einer Pro-Version begleitet wird.

Und weil wir uns dem Event nähern, gibt es immer mehr Leaks. Heute haben wir mögliche Preise für euch. Oder jedenfalls eine grobe Angabe der Preise. Die finale UVP kann variieren, aber was wir schon jetzt sagen können: Es wird leider teurer.

Wundert uns ehrlich gesagt nicht, denn aktuell wird alles teurer und Samsung hat sicher auch mit höheren Preisen im Einkauf zu kämpfen. Die große Pro-Version, welche die Classic-Version ersetzt, wird mit ca. 500 Euro sogar deutlich teurer.

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): Mögliche Preise

Ich habe mir mal die Angaben aus dem Leak angeschaut und in eine mögliche UVP von Samsung umgewandelt. So könnten also in diesem Jahr die Preise aussehen:

Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm, BT): 299 Euro

Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm, LTE): 349 Euro

Samsung Galaxy Watch 5 (44 mm, BT): 349 Euro

Samsung Galaxy Watch 5 (44 mm, LTE): 399 Euro

Samsung Galaxy Watch 5 Pro (45 mm, BT): 499 Euro

Samsung Galaxy Watch 5 Pro (45 mm, LTE): 549 Euro

Die Samsung Galaxy Watch 4 startete bei 269 Euro und die große Classic-Version mit LTE kostete maximal 419 Euro. Das wäre eine sehr ordentliche Preiserhöhung.

