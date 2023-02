Samsung-Smartphones und die (alten) Probleme mit Android Auto

The same procedure as last year? Same procedure as every year! Das könnte auch das Motto von Samsung und Android Auto sein, denn kurz vor dem offiziellen Start der neuen Galaxy S23-Reihe (morgen), gibt es wieder Probleme mit Android Auto.

Samsung lieferte bereits einige Einheiten aus und es gab viele Review-Einheiten in diesem Jahr und so kommt es, dass sich Meldungen bei Reddit und Google häufen und bei 9TO5Google gibt es einen Autor, der von Problemen mit seinem Samsung Galaxy S23 Ultra und Android Auto berichtet – die er mit keinem anderen Gerät hat.

Samsung und die Probleme und Android Auto

Die Meldungen sind unterschiedlich, einige können ihr Samsung Galaxy S23, S23+ oder S23 Ultra nicht verbinden, bei anderen bricht die Verbindung ab, dann geht die kabellose Version nicht, die Verbindung zu AAWireless wird nicht aufgebaut und mehr.

Das kommt einigen von der Galaxy S22-Reihe bekannt vor und wir haben es bei der Galaxy S21-Reihe gar nicht aufgegriffen, aber da habe ich es damals auch schon häufiger gesehen. Man könnte irgendwie den Eindruck haben, als ob Android Auto nicht ganz oben auf der Liste der Dinge steht, die Samsung vor dem Launch testet.

Letztes Jahr häufte sich die Probleme bei Android Auto im Sommer dann auch bei anderen Marken und Google war eine Weile damit beschäftigt immer wieder ein Update für Android Auto zu veröffentlichen. Hoffen wir, dass das jetzt nicht erneut ansteht, Google das Problem bei Samsung sieht und es sehr zügig gefixt wird.

Video: Samsung Galaxy S23 im Test

Kommentar: Das Samsung Galaxy S23 ist mein neues Android-Highlight Das Samsung Galaxy S22 hat mir sehr gut gefallen letztes Jahr, denn man spürt, dass die kompakten Android-Modelle wieder etwas besser werden. Das liegt daran, dass sie wirklich besser werden, aber auch daran, dass der Fortschritt bei den Flaggschiffen der…12. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->