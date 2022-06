Samsung spendiert Foldables mehr Speicher

Samsung dürfte in ein paar Wochen neue Foldables zeigen, denn wir rechnen im August mit dem Samsung Galaxy Z Fold 4 und Samsung Galaxy Z Flip 4. Und das bedeutet auch, dass wir immer mehr kleine Details zu den Foldables erfahren.

Heute geht es um den Speicher, denn Samsung will die Galaxy Z-Reihe attraktiver machen, in dem man den Speicher verdoppelt. Beim Samsung Galaxy Z Fold 3 ist bei 512 GB Schluss (was auch schon ordentlich ist), beim Nachfolger gibt es 1 TB.

-->

Und beim Samsung Galaxy Z Flip 4 soll es laut SamMobile neben 128 GB und 256 GB in Zukunft auch noch 512 GB Speicher geben. Preise für die größeren Speicher-Versionen haben wir noch nicht, aber sie dürften sicher ein paar Euro teurer sein.

