Samsung startet Verkauf der neuen Galaxy A-Serie

Samsung hat den Verkauf seiner neuen Galaxy A-Serie gestartet. Ab dem heutigen 28. März 2025 sind die Modelle Galaxy A26 5G, Galaxy A36 5G und Galaxy A56 5G offiziell im Handel und online erhältlich.

Die neuen Geräte bieten erstmals KI-gestützte Funktionen wie die „Best Face“-Funktion, die Gruppenfotos optimiert, sowie einen Objektradierer und benutzerdefinierte Filter für die Bildbearbeitung. Alle Modelle sind mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet.

Eckdaten und neue Funktionen

Mit der Funktion „Circle to Search with Google“ können Nutzer Informationen direkt aus Bildern oder Texten extrahieren. Außerdem erkennen die Geräte Telefonnummern, E-Mail-Adressen und URLs und ermöglichen so direkte Interaktionen.

Die Modelle unterscheiden sich in ihrer technischen Ausstattung: Das Galaxy A56 5G wird von einem Exynos 1580-Chip angetrieben, während im Galaxy A36 5G ein Snapdragon 6 Gen 3 und im Galaxy A26 5G ein Exynos 1380 zum Einsatz kommt.

Das Galaxy A56 5G und das Galaxy A36 5G kommen mit einem großen 6,7 Zoll5 FHD+ Super AMOLED Display. Die Displays der Topmodelle bieten eine maximale Helligkeit von 1.200 Nits, was die Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung verbessern soll. Alle drei Modelle sind mit einem 5.000 mAh Akku ausgestattet.

Samsung verspricht für die neuen Geräte bis zu sechs Jahre Sicherheits- und Betriebssystem-Updates ab der weltweiten Markteinführung. Zudem sind die Smartphones mit Samsung Knox Vault ausgestattet, um gespeicherte Daten zu schützen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Modelle sind zu folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen erhältlich: Galaxy A56 5G ab 479 Euro, Galaxy A36 5G ab 379 Euro und Galaxy A26 5G ab 299 Euro. Je nach Modell stehen verschiedene Farbvarianten zur Auswahl.

Darüber hinaus bietet Samsung zeitlich begrenzte Sonderaktionen wie Speicher-Upgrades, Inzahlungnahme von Altgeräten und Finanzierungsoptionen mit 0 % effektivem Jahreszins an.

