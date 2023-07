Samsung will Galaxy Z-Reihe robuster machen und rechnet mit höherer Nachfrage

Samsung hat mit der IPX8-Zertifizierung einen wichtigen Schritt bei den Foldables erreicht, denn bei einem modernen Smartphone ist es heutzutage wichtig, dass es auch mal ein bisschen Wasser aushält. Doch ein „IP68“ ist vielen noch geläufiger.

Die 8 steht dabei für das Wasser-Testverfahren (je höher, desto besser) und die Zahl davor für das Staub-Testverfahren. In diesem Fall ist dort ein X zu sehen, auch die zwei neuen Foldables (Samsung Galaxy Z Flip/Fold 5) sind nicht staubdicht.

Samsung arbeitet allerdings daran und hat bestätigt, dass sowas in Planung sei. Man sei sich bei Samsung bewusst, dass die Kunden das als nächsten Schritt bei Foldables wünschen, der Mobile-Chef bittet die Fans aber noch um etwas Geduld.

Samsung rechnet mit Foldable-Wachstum

Dafür glaubt er auch, dass es das Wachstum der Sparte nicht beeinflussen wird und rechnet mit 50 Prozent mehr verkauften Foldables für 2023. Letztes Jahr hat Samsung ca. 10 Millionen Einheiten verkauft und 60 Prozent davon waren ein Flip.

Das Flip dominiert also diese Kategorie und Samsung geht davon aus, dass das neue Außendisplay die Nachfrage spürbar steigern wird. Außerdem gibt es viele Konkurrenten mit so einem Modell und diese betreiben ebenfalls Marketing, das dürfte allgemein für mehr Wachstum bei den Foldables in diesem Jahr sorgen.

