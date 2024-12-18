Fintech

Scalable Capital passt die Zinsen an

Autor-Bild
Von
|
Scalable Capital

Die Investmentplattform Scalable Capital bietet ihren Kunden ab sofort einen angepassten Zinssatz auf Einlagen an.

Scalable hat die Konditionen für die Zinsweitergabe durch die Partnerbanken angepasst. Im FREE Broker erhalten Kunden ab sofort 3,00 % p. a. auf Guthaben bis 50.000 EUR, während im PRIME+ Broker dieselben 3,00 % p. a. für Guthaben bis 500.000 EUR gelten.

Die Eröffnung eines Kontos ist online möglich und kann papierlos per Video, Online-Ausweisfunktion (eID) oder in einer Postfiliale erfolgen. Eine Übersicht der aktuellen Zinskonditionen findet ihr online.

Zu Scalable Capital →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Scalable Capital passt die Zinsen an
Weitere Neuigkeiten
PlayStation Studios mit dabei: Sony kündigt Event für Mittwoch an
in Gaming
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis – nur noch bis Ende September
in Tarife | Update
Sim24
sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
in Tarife
Otelo
Otelo startet „Unlimited on Demand“-Tarif
in Tarife
Heizung Katze
Heizkosten 2025: Gas deutlich teurer, Wärmepumpen günstiger
in Gesellschaft
Volvo Ex90 Header
Volvo optimiert sein Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Apple Iphone X Ohne Notch
Apple iPhone: Ganz neues OLED-Display zum 20. Jubiläum geplant
in Smartphones
Bmw Ix Logo 2024 Header
„Großer strategischer Fehler“: BMW-Chef kritisiert geplantes EU-Verbrenner-Aus scharf
in Mobilität
Consorsbank
Consorsbank RISE: Neues Angebot für 18- bis 30-Jährige startet
in Fintech
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 könnte ganz neues „Privat-Display“ bekommen
in Smartphones