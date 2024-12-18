Scalable Capital passt die Zinsen an

Die Investmentplattform Scalable Capital bietet ihren Kunden ab sofort einen angepassten Zinssatz auf Einlagen an.

Scalable hat die Konditionen für die Zinsweitergabe durch die Partnerbanken angepasst. Im FREE Broker erhalten Kunden ab sofort 3,00 % p. a. auf Guthaben bis 50.000 EUR, während im PRIME+ Broker dieselben 3,00 % p. a. für Guthaben bis 500.000 EUR gelten.

Die Eröffnung eines Kontos ist online möglich und kann papierlos per Video, Online-Ausweisfunktion (eID) oder in einer Postfiliale erfolgen. Eine Übersicht der aktuellen Zinskonditionen findet ihr online.

Zu Scalable Capital →

