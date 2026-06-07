Es ist offiziell: Die Xbox hat wieder Exklusivspiele

Es ist noch keine komplette Abkehr der Multiplattform-Strategie, das Halo Remake wandert beispielsweise auf die PlayStation 5, aber das neue Gears of War: E-Day ist ein für die Xbox exklusives Spiel, das hat Microsoft ganz klar im Trailer erwähnt.

Dieses Gears of War wird es also nicht für die PS5 geben, ein Release für den PC ist aber natürlich vorgesehen. Das war sicher eine Planänderung, denn Microsoft hat die Remastered-Reihe auf die PS5 gebracht und wollte damit den Grundstein legen.

Schade, auf einer PS5 Pro mit Optimierung wäre das sicher ein noch besseres Spiel für mich, aber ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man auch wieder Konsolen verkaufen möchte. Sogar im Thumbnail wirbt Microsoft mit der Xbox-Exklusivität.

So, jetzt fehlt nur eine klare Strategie. Man kann nicht das eine Spiel direkt auf die PS5 zum Marktstart bringen, das andere später und wieder ein anderes nicht. Das verwirrt alle, jetzt muss sich Microsoft gut überlegen, wohin die Reise gehen soll.

Ist das der Anfang vom Comeback der Exklusivspiele? Will man nur gewisse Marken wie Gear of War auf der Xbox behalten? Kommt E-Day ganz sicher nicht auf die PS5, auch wenn sich die Xbox damit doch nicht besser verkaufen wird? Fragen, auf die es heute keine Antworten gab, aber das war auch nicht der richtige Rahmen.

Heute ging es um die Spiele und neue Details zu diesen (E-Day sieht echt gut aus, wie ich finde), die Strategie der Xbox-Sparte ist eher ein Thema für Interviews und andere Events. Ich würde aber gerne ein paar Antworten auf die Fragen haben.

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