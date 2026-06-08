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Xbox und Exklusivspiele: Das offizielle Statement von Microsoft

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| 3 Kommentare

Es hatte sich bereits im Vorfeld ein bisschen angedeutet, wurde dann mehr oder weniger bestätigt und am gestrigen Abend war es offiziell: Microsoft bringt wieder Exklusivspiele für die Xbox heraus. Jedenfalls „exklusive Konsolenspiele“, denn der PC mit Windows bleibt als zusätzliche Plattform neben der Xbox mit dabei.

Einige (inklusive mir) waren aber nach dem Xbox-Event verwirrt. Alte Spiele, die bereits für die PS5 angekündigt wurden, kamen weiterhin für die PS5, neue Spiele ebenfalls, ein paar aber nicht, wie das neue Gears of War in diesem Jahr oder Clockwork Revolution nächstes Jahr. Wie lautet jetzt also die neue Strategie?

Das Statement von Microsoft

Laut Matt Booty möchte man wieder Exklusivspiele haben, damit „es einen Grund gibt, dass Menschen die Xbox kaufen“. Gut, man hat also erkannt, dass es ohne das nicht bei Konsolen geht. Die Live-Service-Multiplayer-Spiele werden weiterhin für so viele Plattformen wie möglich erscheinen, daran wird sich nichts ändern.

Bereits angekündigte Spiele wird Microsoft nicht absagen und bei neuen Spielen der Xbox Studios wird es „von Fall zu Fall entschieden“. Und wenn ein Xbox-Spiel als exklusiv angekündigt wurde, so Microsoft, dann bleibt es das auch, das ist kein Zeitraum. Gears of War: E-Day kommt also niemals auf die Sony PlayStation 5.

Obwohl durch zahlreiche Leaks in den letzten Tagen, selbst bei Behörden, die Spiele zulassen, bekannt wurde, dass eine PS5-Version eigentlich fertig war.

Das wird die Xbox nicht retten

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man jedenfalls Konsolen verkaufen möchte. Das mit den Exklusivspielen ist subjektiv, die einen mögen sie, andere nicht. Aber Konsolen verkauft man nur mit Exklusivspielen, das lässt sich nicht abstreiten. Ist das also das große Comeback der Xbox? Schwer zu sagen.

Ich glaube nicht, dass es ausreicht, wenn man sowas „von Fall zu Fall entscheidet“, hier hätte Microsoft mutiger und klarer sein müssen. In dieser Lage war man schon, bevor man alle Spiele zu Multiplattformspielen machen wollte und das kam auch nicht gut an. Entweder die Xbox Studios liefern Exklusivspiele oder eben nicht.

In Zukunft werden wir aber erst erfahren, für welche Plattform ein Spiel erscheint, wenn Microsoft das Datum nennt, so Matt Booty, das ist der neue Plan für Spiele.

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  1. Tim 🌟
    sagt am

    CoD /Diablo exklusiv Xbox und PC, Ende.

    Das würde die Xbox retten, definitiv.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Tim ⇡

      Beo CoD wäre der finanzielle Verlust aber schon heftig und das Risiko viel zu groß, denn wenn die PS-Nutzer dafür doch nicht wechseln, dann wäre die Marke quasi mit einem Schlag tot.

      Antworten
    2. Sascha 👋
      sagt am zu Tim ⇡

      CoD können und dürfen die bis mindestens 2033 nicht Exklusiv machen, war damals einer der Gründe warum die Behörden die ABK Übernahme erst nicht genehmigen wollten und nachdem MS unteranderem z.b. für CoD mit Sony nen Vertrag geschlossen haben das die die Spielereihe für mindestens 10 Jahre auch für die PS veröffentlichen gab es grünes Licht

      Antworten

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