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Das Remake von Halo hat endlich ein Datum

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Microsoft kündigte vor ein paar Monaten ein Remake von Halo an, welches diese Woche endlich ein Datum bekommen hat. Das Spiel erscheint am 28. Juli, also sehr bald und zum Glück nicht auch noch im September oder Oktober, wie gefühlt alle anderen großen Blockbuster, die noch kurz vor GTA 6 auf den Markt kommen.

Halo: Campaign Evolved erscheint für die Xbox, die PlayStation 5 und den PC, es gibt also keine Version für die Switch 2 und die PS5-Version bleibt. Was mich sehr freut, denn das wird ein Highlight im Sommer und ich will das Remake in seiner besten Version auf der PS5 Pro zocken. Einen neuen Trailer gibt es auch noch:

Xbox und Exklusivspiele: Das offizielle Statement von Microsoft

Es hatte sich bereits im Vorfeld ein bisschen angedeutet, wurde dann mehr oder weniger bestätigt und am gestrigen Abend war…

8. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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