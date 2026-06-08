Ein neues Uncharted-Spiel für die PlayStation soll kommen

In den letzten Monaten hat sich immer mal wieder angedeutet, dass Sony ein neues Uncharted-Spiel in Auftrag gegeben hat. Diesen Gerüchten hat sich auch Jordan Middler von VGC in einem Podcast angeschlossen, da kommt etwas auf uns zu.

Details zum Uncharted sind aber weiterhin unklar, ältere Gerüchte sprachen sogar davon, dass es nicht vor 2028 kommt und somit vermutlich erst mit der PlayStation 6 von Sony. Und wir wissen nicht, ob das ein vollwertiges Uncharted 5 sein wird.

Die Geschichte von Nathan Drake ist abgeschlossen und sollte es auch bleiben, eine ganz alte Meldung sprach einst davon, dass die Geschichte aus der Sicht der Tochter weitergeführt werden könnte. Was auch immer geplant ist, ich hoffe, dass die Marke eine Zukunft hat und ich würde hier einen Neustart bei Sony begrüßen.

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