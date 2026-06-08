Gaming

Ein neues Uncharted-Spiel für die PlayStation soll kommen

Autor-Bild
Von
|
Uncharted Naughty Dog Header

In den letzten Monaten hat sich immer mal wieder angedeutet, dass Sony ein neues Uncharted-Spiel in Auftrag gegeben hat. Diesen Gerüchten hat sich auch Jordan Middler von VGC in einem Podcast angeschlossen, da kommt etwas auf uns zu.

Details zum Uncharted sind aber weiterhin unklar, ältere Gerüchte sprachen sogar davon, dass es nicht vor 2028 kommt und somit vermutlich erst mit der PlayStation 6 von Sony. Und wir wissen nicht, ob das ein vollwertiges Uncharted 5 sein wird.

Die Geschichte von Nathan Drake ist abgeschlossen und sollte es auch bleiben, eine ganz alte Meldung sprach einst davon, dass die Geschichte aus der Sicht der Tochter weitergeführt werden könnte. Was auch immer geplant ist, ich hoffe, dass die Marke eine Zukunft hat und ich würde hier einen Neustart bei Sony begrüßen.

Xbox und Exklusivspiele: Das offizielle Statement von Microsoft

Es hatte sich bereits im Vorfeld ein bisschen angedeutet, wurde dann mehr oder weniger bestätigt und am gestrigen Abend war…

8. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Ein neues Uncharted-Spiel für die PlayStation soll kommen
Weitere Neuigkeiten
Preis-Schock bei VW? Volkwagen erhöht Preise bei Verbrennern
in Mobilität
Xbox und Exklusivspiele: Das offizielle Statement von Microsoft
in Gaming
Google Health: Kritik ehemaliger Fitbit-Nutzer wird immer lauter
in Firmware und Updates
Es ist offiziell: Die Xbox hat wieder Exklusivspiele
in Gaming
LEGO Sagrada Família (21065): Das größte Set aller Zeiten angekündigt
in News
Amazon Alexa Plus Logo
Mein aktuelles Problem mit Amazon Alexa+
in Kommentar
Elden Ring: Ab Ende August auch für die Nintendo Switch 2 verfügbar
in Gaming
Control Resonant: Neuer Trailer gewährt neue Einblicke in das Game
in News
Alien: Isolation 2 offiziell angekündigt
in Gaming
Apple WWDC 2026: So verfolgt ihr die große Keynote live
in Events