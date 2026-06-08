Preis-Schock bei VW? Volkwagen erhöht Preise bei Verbrennern

Volkswagen wird die Preise ab dem 2. Juli erhöhen, wie die Automobilwoche aus einem internen Schreiben an Händler erfahren hat. Betroffen sind jedoch nur die Verbrenner, denn der Grund ist die Abgasnorm Euro-7, Elektroautos sind also raus.

Hier „entstehen für den Hersteller Kostensteigerungen, die wiederum zu einer notwendigen Preisanpassung führen“, so VW, daher werden Modelle ca. 1,0 und 1,2 Prozent teurer. Laut Quelle werden auch andere Marken daher die Preis anheben.

Dieser Preisanstieg liegt allerdings unter der Inflationsrate, er könnte also deutlich schlimmer ausfallen. Was möglich wäre, wenn gewisse Krisenherde, wie der Krieg im Iran, offen bleiben. Da wartet Volkswagen allerdings noch ein paar Monate ab.

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