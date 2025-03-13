Fintech

Scalable Capital vollzieht Zinsanpassung

Autor-Bild
Von
|
Scalable Capital

Die Investmentplattform Scalable Capital bietet ihren Kunden ab sofort einen angepassten Zinssatz auf Einlagen an.

Scalable hat die Konditionen für die Zinsweitergabe durch die Partnerbanken wie bereits erwartet wurde angepasst. Im FREE Broker erhalten Kunden demnach ab sofort 2,50 % p. a. auf Guthaben bis 50.000 EUR, während im PRIME+ Broker dieselben 2,50 % p. a. für Guthaben bis 500.000 EUR gelten.

Die Eröffnung eines Kontos ist online möglich und kann papierlos per Video, Online-Ausweisfunktion (eID) oder in einer Postfiliale erfolgen. Eine Übersicht der aktuellen Zinskonditionen findet ihr online.

Zu Scalable Capital →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Scalable Capital vollzieht Zinsanpassung
Weitere Neuigkeiten
Amazon Echo Dot 5 Header
Amazon-Event: Alexa 2.0, Echos und eine Überraschung
in Smart Home
iPhone 18 (Pro): Apple plant optische Änderung auf der Frontseite
in Smartphones
Apple iOS 26 wird verteilt: Das müsst ihr wissen
in Firmware und OS | Update
Cupra zeigt den neuen Innenraum der Zukunft
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify optimiert das kostenlose Abo
in Dienste
Ps5 Pro Playstation Detail Header
Das leistet angeblich die PlayStation 6
in Gaming
Consorsbank
Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden bis zu 200 Euro Prämie
in Fintech
Neuer Nissan Micra hat einen offiziellen Preis
in Mobilität
Vodafone
Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden
in Vodafone
Apple darf zufrieden sein: iPhone 17 kommt besser als iPhone 16 an
in Smartphones