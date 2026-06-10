Mercedes GLC: Neue Basisversion des Elektroautos startet

Mercedes und Co. schickten ihre neue Generation an Elektroautos zu einem oft sehr teuren Preis ins Rennen und starteten mit der Top-Version. So langsam folgt aber der Rest und beim Mercedes GLC gibt es jetzt zwei ganz neue Modelle.

Der Mercedes GLC 250 und Mercedes GLC 300 kommen mit einem kleineren Akku als der Mercedes GLC 400 daher, es gibt aber immerhin noch 85 kWh, was für ca. 650 bzw. 610 km Reichweite reicht. Geladen wird mit bis zu 320 kW am DC-Lader.

Beim 250er gibt es 260 kW an der Hinterachse, der 300er hat 310 kW, verteilt auf beide Achsen, es ist also, wie der 400er, ein 4Matic. Dafür möchte Mercedes aber auch 68.306 Euro haben und die neue Basisversion liegt dann bei 64.736 Euro.

Unter 70.000 Euro wird es beim GLC aber weiterhin schwierig, immerhin gibt es im Konfigurator (ist jetzt mit den neuen Versionen online) viele Extras und einige davon will man bei so einer Preisklasse sicher haben (sie sollten sogar mit dabei sein).

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