Dienste

EU-Kommission ordnet freien KI-Zugang zu WhatsApp an

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Die Europäische Kommission hat Meta zum vorläufigen freien Zugang konkurrierender KI-Assistenten zu WhatsApp verpflichtet.

Die Europäische Kommission hat einstweilige Maßnahmen gegen Meta beschlossen. Nach Angaben der Behörde muss das Unternehmen konkurrierenden allgemeinen KI-Assistenten wieder denselben kostenlosen Zugang zur Schnittstelle von WhatsApp for Business gewähren, der vor dem 15. Oktober 2025 bestand. Die Regelung soll bis zum Abschluss des laufenden Kartellverfahrens gelten.

Hintergrund ist eine seit Dezember 2025 laufende Untersuchung. Die Kommission vertritt vorläufig die Auffassung, dass Meta konkurrierende Anbieter ausgeschlossen und damit möglicherweise gegen europäische Wettbewerbsregeln verstoßen habe. Meta hatte zunächst den Zugang gesperrt und später laut Kommission nur gegen Bedingungen wieder geöffnet, die faktisch einem Ausschluss gleichkämen.

EU-Kommission greift im Streit um KI-Assistenten bei WhatsApp ein

Laut den vorläufigen Feststellungen verfügt Meta mit WhatsApp seit Jahren über eine starke Marktstellung bei Kommunikations-Apps im Europäischen Wirtschaftsraum. Die Behörde sieht die Gefahr, dass insbesondere kleinere Anbieter und neue Marktteilnehmer auf dem wachsenden Markt für allgemeine KI-Assistenten benachteiligt werden könnten.

Wichtige Punkte des Beschlusses:

  • Meta muss den früheren kostenlosen Zugang wiederherstellen.
  • Die Umsetzung soll innerhalb von fünf Arbeitstagen erfolgen.
  • Die Regelung gilt bis zum Abschluss des Verfahrens.
  • Bei Verstößen drohen Geldbußen und Zwangsgelder.

Die Untersuchung ist weiterhin nicht abgeschlossen. Nach Angaben der Kommission handelt es sich erst um den zweiten Beschluss über einstweilige Maßnahmen nach der EU-Verordnung 1/2003. Ein endgültiges Ergebnis des Kartellverfahrens steht noch aus.

Threema erweitert OnPrem-Messenger um DualLock-Funktion

Threema hat seine selbstgehostete Messenger-Lösung um die Sicherheitsfunktion DualLock erweitert. Mit einem neuen Update für Threema OnPrem führt das Schweizer…

10. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Sam 🏆
    sagt am

    Puh fünf Arbeitstage sind aber sportlich bei so nem großen Unternehmen und deren Freigabeprozesse. Nur weil das schon mal drin war, kann man es ja nicht einfach so wieder anschalten, da sich die Codebase seitdem ja schon wieder deutlich verändert haben wird.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / EU-Kommission ordnet freien KI-Zugang zu WhatsApp an
Weitere Neuigkeiten
Mercedes GLC: Neue Basisversion des Elektroautos startet
in Mobilität
Wärmepumpen Absatz In Deutschland Steigt Um 53 Prozent
Drei Viertel der Neubauten heizen mit Wärmepumpen
in Gesellschaft
Nintendo-Fans (teilweise) von Direct enttäuscht
in Gaming
Threema erweitert OnPrem-Messenger um DualLock-Funktion
in Marktgeschehen
Opel Astra: Neue Generation könnte viele Kunden enttäuschen
in Mobilität
Toyota Sport Crossover Header
Toyota: Die „größte Angst“ sind Elektroautos
in Mobilität
Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Header
Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Leak nennt Details zum Akku
in Wearables
Wear OS 7 kommt bald: Google bereitet großes Update vor
in Firmware und Updates
Ein neues Kingdom Rush kommt schon bald
in Gaming
Das Zelda-Remake von „Ocarina of Time“ ist offiziell
in Gaming