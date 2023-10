Sennheiser Accetum ist ein neuer ANC-Kopfhörer für unter 200 Euro

Sennheiser ist jetzt nicht unbedingt für preiswerte Produkte bekannt, doch mit dem Accetum hat man diese Woche einen neuen Over Ear-Kopfhörer vorgestellt, der für 179,90 Euro ab dem 4. Oktober in Deutschland erhältlich sein wird. Jedenfalls die schwarze Version, die weiße Version kommt laut Sennheiser erste Ende November.

Wir sprechen hier über dynamische 37-mm-Schallwandler inklusive aptX HD-Codec, Bluetooth 5.2, eine Akkulaufzeit von 50 Stunden, Support für Multipoint und dazu kommt noch die Hybrid Active Noise Cancelling-Technologie von Sennheiser.

Auf der Außenseite gibt es physische Tasten zur Steuerung und in der Smart Control App von Sennheiser findet man auch einen Equalizer, da ist also alles dabei, was von Highend-Modellen für über 300 Euro kennt (auch von Sennheiser selbst).

Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von Sennheiser.

Am Ende entscheidet natürlich die Qualität des Sounds und ANC, aber 180 Euro sind für so ein Paket auf den ersten Blick nicht schlecht. Und mit dem ein oder anderen Angebot sind das irgendwann 150 Euro. Eindrücke habe ich bisher aber noch keine gefunden. Erst ein Alltagstest wird zeigen, ob dieser Preis wirklich fair ist.

Libratone Air+ 3 vorgestellt: Neuer Kopfhörer zum attraktiven Preis Libratone kämpft sich nach der Pleite weiter zurück und möchte in diesem Jahr mit einer neuen Generation der Libratone Air+ an den Start gehen, die dritte Generation wurde heute offiziell […]21. September 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->