Signal Messenger will WhatsApp angreifen

Signal galt lange Zeit als Tipp für sichere Messenger, hatte jedoch auch eine sehr kleine Zielgruppe. 2016 kam Signal auf knapp 2 Millionen Nutzer. Aktuelle Zahlen will man zwar nicht nennen, aber es gab bisher über 10 Millionen Downloads im Google Play Store, da wird es sicher einige aktive Nutzer geben.

Außerdem hat man verraten, dass knapp 40 Prozent der Signal-Nutzer mit einem iPhone unterwegs sind, gehen wir also einfach mal von 15 bis 20 Millionen aktiven Nutzern aus. Das ist im Vergleich mit WhatsApp natürlich recht wenig, denn der Messenger von Facebook befindet sich in einer ganz anderen Liga.

Doch Brian Acton, der nach dem Ausstieg bei Facebook mal eben 50 Millionen Dollar in Signal pumpte (2018), ist sich sicher, dass Signal das Zeug hat WhatsApp gefährlich zu werden. Er will mit Signal mehrere Milliarden Nutzer erreichen. Er hat es schon einmal geschafft und ist zuversichtlich, dass es erneut gelingt.

I’d like for Signal to reach billions of users. I know what it takes to do that. I did that. I’d love to have it happen in the next five years or less.