Skizzen sollen das neue iPhone 14 Pro zeigen

Apple wird beim kommenden iPhone gar nicht so viel ändern. Das iPhone 14 wird vermutlich relativ gleich bleiben, nur eben mit iPhone 14 Max statt iPhone 14 Mini.

Das iPhone 14 Pro kommt in den bekannten Größen und laut Max Weinbach, der diese Woche exklusive Skizzen veröffentlicht hat, tut sich nicht viel. Die neuen Pro-Modelle sind minimal dicker, aber das dürfte wirklich nicht in der Hand spüren.

-->

Apple scheint den Kamerabereich außerdem erneut etwas größer zu machen, was womöglich der neuen Hauptkamera mit 48 Megapixel geschuldet ist. Damit wird man (falls es so kommt) am meisten werben, wobei Megapixel ja nicht alles sind.

Und damit sich das iPhone 14 Pro neu anfühlt, verschwindet die Notch. Dafür gibt es ein Loch und eine Pille, wobei noch unklar ist, ob Apple den Bereich dazwischen als Display nutzt oder wir vielleicht nur eine große Aussparung auf der Front sehen.

Beim iPhone fährt Apple seit einer Weile eine andere Strategie. Früher gab es alle zwei Jahre den großen Schritt, mittlerweile alle drei Jahre. Heißt: iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro und das iPhone 15 Pro soll dann 2023 zum Beispiel mit Face ID unter dem Display, Periskop-Kamera und mehr auf den Markt kommen.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

Video: Das Apple iPhone 14 Pro

Kommentar: Das beste Android-Smartphone seit Jahren Mit dem iPhone 4 bin ich zu Apple gewechselt. Ich war schon davor mit einem iPod touch und Co. unterwegs, aber habe Android immer bevorzugt. Dann kam ein gutes und kompaktes Smartphone (auch sehr hochwertig für 2010) mit toller Technik.…22. März 2022 JETZT LESEN →

-->