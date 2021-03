Sky Ticket zeigt „Zack Snyder’s Justice League“ zeitgleich zum US-Start

Die Partnerschaft zwischen WarnerMedia und Sky scheint auch die ganz großen Blockbuster zu enthalten. So wirbt man zum Beispiel seit Februar mit Wonder Woman. Der Film war in den USA nicht nur im Kino, sondern auch bei HBO Max zu sehen. Und auch Zack Snyder’s Justice League kommt zu Sky Ticket.

Der neue Cut von Regisseur Zack Snyder wird knapp vier Stunden lang sein und ab dem 18. März kann man sich das Epos also nicht nur in den USA bei HBO Max, sondern auch bei Sky Ticket anschauen. Darüber hinaus wird der Film auch auf Sky Cinema ausgestrahlt und Sky bewirbt den Blockbuster sogar schon offiziell.

Warner möchte dieses Jahr alle Filme parallel im Kino und bei HBO Max zeigen und da HBO Max noch nicht nach Deutschland kommt, bin ich mal gespannt, was dann passiert, wenn die Kinos wieder öffnen dürfen. Wird Sky auch alle kommenden Kinofilme wie Godzilla vs. Kong, Dune oder Matrix 4 zum Kinostart zeigen?

