Neue Flaggschiffe: Der Snapdragon 8 Gen 2 kommt früher

Qualcomm hat die Snapdragon Summit in den letzten Jahren immer weiter nach vorne verlegt und letztes Jahr startete diese sogar schon im November. Allerdings erst Ende November. In diesem Jahr findet das Event zwei Wochen früher statt.

Das große Snapdragon-Event findet vom 15. bis 17. November statt und im Fokus dürfte der Snapdragon 8 Gen 2 stehen. Vermutlich passt sich Qualcomm auch den Partnern an, denn vor allem Xiaomi bringt das Android-Flaggschiff immer früher.

Fokus rückt auf Markt in China

Vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass das neue Xiaomi 13 Pro schon im November kommt, daher überrascht die Ankündigung von Qualcomm nicht. Ich gehe aber davon aus, dass wir in Europa dennoch bis 2023 warten müssen.

Die Hersteller haben ihre Strategie mittlerweile dem chinesischen Markt angepasst und da ist der Dezember das Highlight. Bei uns findet das Weihnachtsgeschäft eher im Oktober und November statt, im Dezember kommen selten neue Produkte.

Ein Xiaomi 13 Pro, ein OnePlus 11 Pro, ein Oppo Find X6 Pro und Co. werden also sicher weiterhin 2023 nach Deutschland kommen, aber die Events in China finden immer früher statt. Und Qualcomm passt sich da am Ende eben einfach nur an.

