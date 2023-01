Sono Motors ist gescheitert … und versucht es weiter

Das Elektroauto von Sono Motors steht kurz vor dem Aus und daher wollte man es letzten Monat wissen: Falls man 3.500 Einheiten in 50 Tagen vorab verkaufen kann, dann lebt das Projekt. Und falls nicht, dann war es das und man ist gescheitert.

Der Sono Sion ist (eigentlich) gescheitert

Nun, es deutete sich schon beim Start der Kampagne an, dass das eher schwierig (eigentlich unmöglich) wird und trotz zahlreichen Beiträgen in Medien konnte man das Ziel nicht erreichen. An der Aufmerksamkeit lag es bei Sono definitiv nicht.

Und was macht man? Nun, die Kampagne für den Sono Sion wurde mal eben um einen Monat verlängert und geht jetzt bis zum 28. Februar. Doch 48 Tage nach dem Start der Kampagne ist man vom Ziel meilenweit entfernt, das wird nichts mehr.

Sono Motors hat in den letzten Wochen viele Events abgehalten und will es mit 12 weiteren Terminen in den kommenden Tagen wissen. Und parallel dazu gibt es die Gespräche mit „potenziellen Investoren“, was die Gründer wohl weiter bestärkt.

Ich sage das nicht gerne, weil es ein deutsches Unternehmen ist und ich neue und spannende Ideen im Bereich der Elektromobilität mag, aber man muss irgendwann auch erkennen, wann Schluss ist. Und beim Sono Sion ist dieser Punkt erreicht.

Es kann jetzt nur noch ein Investor retten, aber es würde mich wundern, wenn man da einen Partner im Februar findet. Vielleicht wäre auch ein komplett neues Auto für Sono die bessere Option gewesen. Mal schauen, ob die Rettung noch gelingt.

