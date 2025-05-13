Sonos bessert bei seiner Flaggschiff-Soundbar nach
Sonos spendiert der Arc Ultra, dem aktuellen Flaggschiff-Modell im Lineup, heute ein Software-Update, welches eine spezielle Funktion besser machen soll. Konkret geht es um eine „neue KI-gestützte Sprachverbesserung“ für diese Soundbar.
Die Sonos Arc Ultra hebt schon jetzt Sprache hervor, nach dem Update kann man als Nutzer jedoch vier Stufen einstellen, um Stimmen noch klarer zu hören. Damit will man ein altes Problem lösen, dass Stimmen in Filmen oft untergehen oder ein bisschen zu leise sind. Sonos hat sich hier außerdem auch Hilfe von Außen geholt.
Entwickelt wurde diese Neuerung in Zusammenarbeit mit dem RNID (Royal National Institute for Deaf People) und mit dem bekannten Filmtonmeister Chris Jenkins.
Aktualisierte Sprachverbesserung von Sonos
- KI-gestützte Lösung: KI war eine große Hilfe bei der Entwicklung des Tools. Durch die Implementierung von maschinellem Lernen in Sprachextraktionstechnologie hat Sonos herausgefunden, wie man Dialoge von anderen Geräuschen im Center-Kanal trennen und Sprache in Echtzeit verbessern kann. Auf diese Weise konnte Sonos die Dialoge hervorheben, ohne die Lautstärke übermäßig zu beeinflussen oder das ganzheitliche Kinoerlebnis zu beeinträchtigen.
- Steuerung des Dynamikumfangs: Mit KI kann der Dynamikbereich (Bereich der Lautstärke, die Hörer*innen aufnehmen können) besser gesteuert und auf ein für alle Hörer*innen angenehmes Niveau reduziert werden. Die Sprache ist deutlich und verständlich, aber nicht zu laut und nicht-sprachliche Inhalte sind vorhanden, aber ohne überraschende plötzliche Abweichungen. All dies geschieht bei gleichbleibender, angenehmer Lautstärke – ein entscheidendes Element für Menschen mit Hörverlust.
- Entwickelt mit echten Menschen, für das echte Leben: RNID rekrutierte 37 Teilnehmer*innen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Hörfähigkeiten, um mehr über die Erfahrungen von Menschen mit Hörverlust zu erfahren. Sie berichteten ausführlich über ihre täglichen Hörerfahrungen und nahmen an Hörtests teil, die vom RNID-Forschungsteam entwickelt und durchgeführt wurden, um die Entwicklung zur Sprachverbesserung zu unterstützen.
- Eine ganzheitliche Lösung: Speech Enhancement ermöglicht ein inklusiveres, klareres Kinoerlebnis für alle und kann bestehende Hörassistenzgeräte ergänzen oder ersetzen. Eine dynamische und dennoch fokussierte Lösung, die die Sprachverständlichkeit verbessert und gleichzeitig das natürliche Gleichgewicht zwischen Dialogen und Hintergrundgeräuschen beibehält, eine angenehme Lautstärke ermöglicht und visuelle Ablenkungen verringert.
Das darf gerne auch auf andere Systeme kommen, insbesondere bei Gruppen mit der Beam. Habe zwar schon sehr lange das nicht mehr getestet und kann das für die nähere Zukunft auch nicht mehr (keinen Fernseher), aber Stimmen waren bei mir schon immer sehr untergehend bei dem Verbund aus Beam und zwei Ikea Symfonisk….