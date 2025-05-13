Sonos bessert bei seiner Flaggschiff-Soundbar nach

Sonos spendiert der Arc Ultra, dem aktuellen Flaggschiff-Modell im Lineup, heute ein Software-Update, welches eine spezielle Funktion besser machen soll. Konkret geht es um eine „neue KI-gestützte Sprachverbesserung“ für diese Soundbar.

Die Sonos Arc Ultra hebt schon jetzt Sprache hervor, nach dem Update kann man als Nutzer jedoch vier Stufen einstellen, um Stimmen noch klarer zu hören. Damit will man ein altes Problem lösen, dass Stimmen in Filmen oft untergehen oder ein bisschen zu leise sind. Sonos hat sich hier außerdem auch Hilfe von Außen geholt.

Entwickelt wurde diese Neuerung in Zusammenarbeit mit dem RNID (Royal National Institute for Deaf People) und mit dem bekannten Filmtonmeister Chris Jenkins.

Aktualisierte Sprachverbesserung von Sonos