Eine neue Ära des Sounds: Sonos kündigt neue Lautsprecher an

Sonos-Kunden haben heute eine Mail bekommen, in der man mit einer neuen „Ära des Sounds“ wirbt. In der Einleitung heißt es: „Auf diese Speaker hast du lange gewartet“. Details? Fehlen, es gibt nur eine Animation, die eigentlich nicht aussagt:

Doch unter dieser Animation findet man einen Countdown, der in vier Tagen endet, was zum jetzigen Zeitpunkt der 7. März wäre. Das bedeutet, dass Sonos nächste Woche neue Lautsprecher präsentieren wird und wir wissen auch schon, welche.

In den letzten Wochen gab es viele Leaks rund um die neuen Speaker, denn es steht die Era-Reihe für 2023 an. Dazu gehören der Era 100 und der Era 300 und die neuen Speaker sollen Ende März erhältlich sein. Das Beitragsbild zeigt den Sonos Era 300 und so soll der Sonos Era 100 aussehen (die Bilder stammen von The Verge):

Wir bekommen also Ersatz für den Sonos One und den Sonos Five und das erklärt auch die „neue Ära“ in der Mitteilung an die Kunden, denn Sonos hat sich für Era beim Marketing entschieden. Ich bin gespannt und wir werden natürlich berichten.

