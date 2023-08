Preis für den neuen Sonos-Lautsprecher bekannt

Sonos hat noch einen neuen Lautsprecher für 2023 geplant und wird dem Move eine zweite Generation spendieren. Dazu ist mittlerweile so ziemlich alles bekannt, aber wir hatten bisher nur einen Dollar-Preis für euch. Jetzt gibt es den Euro-Preis.

Sprach die letzte Quelle noch von 449 Dollar, so bin ich davon ausgegangen, dass wir über 449 Euro in Deutschland sprechen. Doch der Preis für Europa beträgt wohl 499 Euro, die neue Move-Generation wäre damit also auch saftige 100 Euro teurer.

Schauen wir mal, ob dieser Aufpreis gelingt, denn der Sonos Move 2 kommt erst Ende September und dann neigt sich der Sommer, die beste Jahreszeit für portable Lautsprecher, bereits dem Ende zu. Ich vermute also, dass der neue Move erst im Frühjahr 2024 richtig loslegt und vielleicht ist der Preis dann bereits gesunken.

