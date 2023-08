Sonos zeigt nächsten Monat einen neuen Speaker

Sonos hat das Jahr mit der brandneuen Era-Reihe eingeleitet und direkt gezeigt, wohin die Reise in Zukunft geht. Doch es ist noch mehr für 2023 geplant, denn ein portabler Speaker kommt auch, dieser hat sich schon vor Wochen angedeutet.

Sonos Move 2 kommt Ende September

Glaubt man The Verge, die hier aber sehr zuverlässig sind und sogar ein erstes Pressebild (Beitragsbild) haben, dann wird im September der Sonos Move 2 mit 24 Stunden Akkulaufzeit und einem leicht überarbeitete Design (und Farben) gezeigt.

Die neue Move-Generation kann nahtlos zwischen WLAN und Bluetooth wechseln und Sonos verspricht einen besseren Sound. Ein (eingeschränkter) Schutz gegen einen Sturz ist hier wieder mit von der Partie, wie auch eine IP56-Zertifizierung.

Dazu gibt es jetzt Wi-Fi 6 und Bluetooth 5 und man kann natürlich Alexa mit dem neuen Sonos Move 2 nutzen, der Google Assistant fehlt auch hier. Neben Grün ist auch eine schwarze und weiße Version geplant, der Preis in den USA steigt auf 449 Dollar an, ich würde also mit 449 Euro zum Release (Ende September) rechnen.

Sony WF-1000XM5 im Test: Die neue Nummer 1? Sony kündigte vor ein paar Tagen einen neuen In-Ear-Kopfhörer an, den Sony WF-1000XM5. Dieser ist ab heute offiziell in Deutschland erhältlich und kostet 319 Euro. Ich konnte mir das Modell […]1. August 2023 JETZT LESEN →

-->