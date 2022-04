Sonos plant neue Produkte für Mai

Es hat sich schon angedeutet, dass Sonos etwas für die kommenden Wochen geplant hat und jetzt ist auch klar, wann wir die Neuheiten sehen werden. Es ist ein Event am 25. Mai geplant, vermutlich auch mit Hardware.

Sonos wollte noch nicht verraten, was wir sehen werden, aber das Motto lautet „Step into the magic with Sonos“ und der Slogan „join us as we Journey through Sonos…“ so What Hi-Fi, die bereits eingeladen wurden.

Mal schauen, was geplant ist. Es steht ja ein Einstieg in den Heimkino-Markt im Raum. Neue Produkte mit IKEA stehen auch an, aber damit würde ich eher nicht rechnen, die wird dann sicher IKEA selbst vorstellen.

