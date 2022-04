IKEA Symfonisk: Kommt ein kabelloser Sonos-Lautsprecher?

IKEA und Sonos betreiben gemeinsam die Symfonisk-Reihe. Hier werden neue und smarte (jedenfalls Multiroom, es gibt keine Sprachassistenten) Speaker entwickelt.

Nach einer kurzen Pause und etwas Skepsis betonten die zwei Marken, dass die Partnerschaft stärker denn je sei. Und seit dem wurden die Produkte aktualisiert und es gab auch ein komplett neues Produkt: Einen Bilderrahmen mit Speaker.

Kommt bald ein kabelloser Lautsprecher?

Jetzt könnte wieder ein neues Symfonisk-Produkt anstehen, denn bei der FCC hat man das Produkt „E2122“ von IKEA entdeckt. Es wird als „SYMFONISK Charging Shelf“ bezeichnet und sucht man danach, findet man es auch noch beim WPC.

Das Wireless Power Consortium kümmert sich um Produkte mit Qi, die vorher noch zertifiziert werden müssen. Das „Charging Shelf“ wurde jeweils Ende 2021 von IKEA eingereicht, aber beide Behörden nennen keine Details, da das noch vertraulich ist.

Ein Shelf ist ein Regal, was bei IKEA nicht abwegig ist. Doch was hat ein Regal mit Qi und Symfonisk-Branding zu bedeuten? Nun, ich hätte da eine Idee, denn Sonos verkauft mit dem Roam einen kleinen Speaker, der über Qi geladen werden kann.

In den bisherigen Produkten der Symfonsik-Reihe findet man meistens bekannte Sonos-Technik, wie zum Beispiel einen Sonos One in der Tischleuchte. Da wäre es doch nicht abwegig, wenn die Technik des Roam für den Sommer in einem neuen und portablen Symfonisk-Speaker landet – für den IKEA noch Zubehör plant.

Vielleicht wird es auch mehrere (portable) Speaker geben, Sonos hat immerhin auch den Move im Sortiment. Der kann zwar kein Qi, kann man aber sicher noch hinzufügen. Und bei IKEA könnte man dann Regale, Tische und mehr mit Qi für die neuen Symfonisk-Speaker anbieten. Achja: Geladen wird mit 5 Watt laut WPC.

Beim TÜV Rheinland findet man das Produkt jedenfalls auch schon, es deutet sich also ein Release in den kommenden Wochen an. Klingt gut, der Sonos Roam wäre jedenfalls eine sehr gute Grundlage für einen Speaker. Ich mag den Speaker und wenn IKEA diesen günstiger anbieten würde, wäre das ein Tipp für Sonos-Nutzer.

