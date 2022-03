Sonos Roam SL offiziell vorgestellt

Sonos hat heute den Roam SL vorgestellt. Das ist ein portabler Lautsprecher, der sich schon vor ein paar Tagen angedeutet hat. Und die neue Version ist auch sehr schnell erklärt: Es ist der bekannte Sonos Roam von 2021, nur ohne Mikrofon.

Die restlichen Features sind exakt gleich, ihr könnt also auf den Link oben klicken und euch meinen Testbericht durchlesen (oder unten als Video anschauen). Die noch offene und spannende Frage war allerdings der Preis für den Sonos Roam SL.

Sonos möchte 179 Euro für den Roam SL haben, der Vorverkauf ist auch schon über die Webseite von Sonos gestartet worden. Marktstart ist am 15. März, in zwei Wochen geht es also los und auch hier gibt es eine dunkle und helle Version.

Zwei Dinge zum Sonos Roam SL

Es gibt zwei Punkte bei einer SL-Version: Einige haben Angst über ein Mikrofon abgehört zu werden, daher kann das helfen. Aber Assistenten wie Alexa fallen eben auch weg, für mich ist das also eher ein Nachteil. Und dann wäre da noch der Preis.

Der Unterschied bei der UVP beträgt gerade mal 20 Euro und da der Sonos Roam schon eine Weile erhältlich ist, bekommt man diesen für etwas mehr als 160 Euro. Er ist also sogar genau genommen günstiger (noch) als der Sonos Roam SL.

Video: Sonos Roam im Test

