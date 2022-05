Das ist der neue Sonos Sub Mini

Das Sonos-Produktfeuerwerk für 2022 geht weiter, heute bekommen wir dank The Verge einen ersten Eindruck vom Sonos Sub Mini. Ein kompakter Sub steht schon lange im Raum und Sonos baut das Portfolio derzeit bekanntlich nach unten aus.

Die Quelle hat bisher allerdings noch keine Details zu den Funktionen, der Größe oder zum Preis. Das Bild ist auch streng genommen nur ein Renderbild und noch kein Pressebild, denn man hat den Sub Mini gesehen, aber kein Pressematerial.

Über den Zeitpunkt der Ankündigung können wir nur spekulieren, aber Sonos hat den kompakten Sub bereits Ende 2021 in die App eingepflegt. Er wird 2022 auf den Markt kommen, vielleicht müssen wir aber bis zum Weihnachtsgeschäft warten.

