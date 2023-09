200 Prozent besser: Sony bringt neuen OLED TV auf den Markt

Sony präsentierte im Frühjahr 2023 den Bravia XR A95L, das neue Flaggschiff der OLED TVs. Jetzt haben wir endlich ein Datum und Preise der neuen Modelle für euch und es geht schon sehr bald los und wird (große Überraschung) sehr teuer.

Der Sony XR-55A95L (55 Zoll) startet am 11. September und kostet 3.299 Euro, der Sony XR-65A95L (65 Zoll) und XR-77A95L (77 Zoll) starten am 18. September und kosten 3.999 Euro bzw. 6.199 Euro für die große Version, die in diesem Jahr neu ist.

QD-OLED TV: Sony oder Samsung?

Sony nutzt hier das ganz neue QD-OLED-Panel von Samsung Display, welches laut Samsung deutlich heller ist. Sony wirbt hier mit 200 Prozent mehr Farbhelligkeit im Vergleich zum Vorgänger, das neue OLED-Displays ist also das große Highlight.

Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Sony hier deutlich teurer als Samsung selbst ist, die dieses Panel natürlich ebenfalls im S95C nutzen und die gleichen Größen anbieten. Und das Pendant von Samsung wurde schon im Preis gesenkt.

Der für mich einzige (relevante) Unterschied ist Dolby Vision, das gibt es bei Sony und es fehlt bei Samsung, aber ob man dafür so viel mehr zahlen möchte? Google TV wäre mir jedenfalls egal, das nimmt sich nicht viel zu Tizen OS von Samsung.

Der Sony Bravia XR A95L ist auf dem Papier sicher der etwas bessere TV und dem Samsung S95C überlegen, auch für PS5-Besitzer, aber die 65 Zoll-Version gibt es bei Samsung schon für 2.599 Euro, das ist dann doch ein sehr großer Unterschied.

Sony Bravia XR A95L Highlights

4K HDR QD-OLED-Fernseher BRAVIA XR A95L (77, 65 und 55 Zoll)

Intelligente, leistungsstarke Bildverarbeitung: der Cognitive Processor XR bildet nach, wie Menschen die reale Welt wahrnehmen, und ermöglicht Bilder mit starken, dynamischen Kontrasten, detailreichem Schwarz, strahlend hellen Tönen und natürlichen Farben.

QD-OLED-Bildschirm: Der QD-OLED-Bildschirm mit XR Triluminos Max-Technologie verbessert die Farbhelligkeit um ca. 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmodell (A95K).

Atemberaubende Kontraste: Eigenständige, selbstleuchtende Pixel sorgen für reine Schwarztöne. So werden Filme, Serien und Spiele mit außergewöhnlicher Detailtreue und lebensechter Tiefe dargestellt.

Google TV: Google TV führt mehr als 700.000 Filme und Serienfolgen aus verschiedenen Apps und Abonnements zentral zusammen und sortiert sie. Die Suche nach Inhalten ist denkbar leicht – die Nutzer*innen müssen nur Google fragen. Wer beispielsweise einen Action-Film sehen möchte, sagt einfach „Hey Google, finde Action-Filme“, und schon wird in den verschiedenen Apps gesucht.

Filme genießen mit BRAVIA CORE: Die BRAVIA CORE App ermöglicht es, Filme in hochwertiger 4K UHD-Qualität und IMAX Enhanced zu streamen, exklusiv auf ausgewählten Fernsehern von Sony.

Perfekt für PlayStation 5: Exklusive Funktionen heben das Gaming mit der PlayStation 5 auf das nächste Level: Tone Mapping mit HDR-Automatik und der automatische Genre-Bildmodus sorgen für optimierte Bildqualität beim Spielen und Streamen.

Alle Spieleinstellungen auf einen Blick: Das Gaming-Menü ermöglicht es, Bildeinstellungen und Hilfsfunktionen schnell und komfortabel über eine einzige Schnittstelle zu verwalten.

Gaming mit HDMI 2.1: Dank HDMI 2.1-Funktionen – 4K/120 BpS, VRR und ALLM – haben Gamer*innen bei Hochleistungsspielen die Nase vorn.

Fesselnde Unterhaltung: Das Modell unterstützt Dolby Vision, IMAX Enhanced und den Netflix Adaptive Calibrated Mode, um Filminhalte in spektakulärer Qualität wiederzugeben – genau so, wie von den Produzent*innen vorgesehen.

Der Bildschirm ist der Lautsprecher: Acoustic Surface Audio+ und Dolby Atmos- sowie DTS:X-Unterstützung ermöglichen einen mitreißenden Sound. Schwingende Aktuatoren erzeugen einen Klang, der direkt aus dem Bildschirm zu kommen scheint.

Mehr Klarheit, weniger Rauschen: XR 4K Upscaling und XR Clear Image bringen verlorengegangene Strukturen und Details zurück, reduzieren Rauschen und Unschärfen und sorgen dafür, dass alle HD- und digitalen Inhalte in nahezu 4K-Auflösung dargestellt werden.

Perfektes Zusammenspiel mit Soundbars von Sony: Acoustic Center Sync synchronisiert die TV-Lautsprecher mit ausgewählten Soundbars von Sony, um den Center-Lautsprecher zu verstärken. Dies sorgt für eine klarere, vollere Stimmwiedergabe und einen noch realistischeren Klang.

Noch mehr erleben dank der BRAVIA CAM: Die BRAVIA CAM macht Videochats zum Vergnügen und kann Bild und Ton automatisch an den Raum und die Position der Zuschauer*innen anpassen.

Alle Eco-Einstellungen an einem Ort: Im Eco Dashboard sind alle Benutzereinstellungen zentral zusammengefasst, sodass sie sich leichter einzeln oder in einem Schritt ändern lassen. Mit der Option „Einfaches Setup“ können die Benutzer*innen zudem die Einstellungen für ihren Wohnraum optimieren.

Das Gerät in hochwertigem, charakteristischem Design ist mit einem eleganten Aluminiumrahmen in Seamless-Edge-Optik ausgestattet und harmoniert perfekt mit jeder Wohnumgebung.

Der 3-fach-Multipositionsfuß aus Aluminium bietet drei Einstellungsmöglichkeiten für ultimativen Komfort: eine

Standardeinstellung, eine schmale Einstellung für kleinere Flächen und eine Soundbar-Einstellung, die den Fernseher in eine erhöhte Position bringt, sodass die Soundbar darunter Platz findet.

