Sony: Plan für großes PlayStation-Event steht noch

Es wäre durchaus möglich, dass Sony heute ein PlayStation-Event für kommende Woche bestätigt, denn es soll eine neue Ausgabe von State of Play geplant sein.

Laut Jeff Grubb steht der Plan noch und das Event findet am 24. September statt, also am kommenden Dienstag. Die Remastered-Version von Horizon Zero Dawn steht an, aber Sony soll noch ein Remaster (es ist nicht Bloodborne) geplant haben.

Der Fokus liegt auf Drittanbietern, aber es wird wohl auch neue Projekte von Sony und den PlayStation Studios zu sehen geben. Zwei Tage danach startet außerdem der Vorverkauf der PlayStation 5 Pro, die wird dort sicher auch irgendwie eine Rolle spielen. Sony muss schauen, dass das Interesse zum Vorverkauf gesteigert wird.

