Sony plant PlayStation-Event am 24. September

Ich weiß nicht, ob es so optimal war, dass man die PlayStation 5 Pro diese Woche nur mit alten Spielen zeigte. Das führte zu viel Kritik und ich kann verstehen, dass einige enttäuscht sind, wenn Sony ein PS4-Spiel (The Last of Us Part 2) zeigt.

Doch die Quelle, die zuverlässig die Ankündigung der PS5 Pro für diese Woche auf Discord vorhersagte, hat sich erneut gemeldet. Laut „Lunatic Ignus“ wird Sony eine State of Play am 24. September abhalten und erst am 23. September bestätigen.

PlayStation 5 Pro: Event ohne Spiele suboptimal

Ein PlayStation Showcase gibt es in diesem Jahr nicht mehr, aber es soll eine sehr große State of Play werden, in der es vier Weltpremieren und auch neue Spiele der PlayStation Studios zu sehen gibt. Ich finde den Abstand allerdings nicht optimal.

So verbindet man das uralte Ratchet & Clank oder The Last of Us mit der PS5 Pro und erst zwei Wochen später zeigt Sony die neuen Spiele. Übrigens kurz vor dem Vorverkauf der PS5 Pro, die am 26. September für 799,99 Euro bei uns startet.

Die Konsole dürfte ein Thema auf dem Event sein und wir bekommen sicher die finalen Details, der Ablauf bleibt aber suboptimal. Schauen wir mal, ob Sony das Ruder herumreisen kann, es wird jedenfalls mal wieder Zeit für neue PS5-Spiele.

Nachtrag: Auch der zuverlässige Jeff Grubb wirft den 24. September in den Raum, das scheint also das Datum zu sein, welches Sony den Entwickler mitgeteilt hat.