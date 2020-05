Sony PlayStation 5: PS5-Event wohl am 3. Juni

Sony soll am 3. Juni ein PS5-Event abhalten, das behauptet nun zumindest Jeff Grubb. Er warf erst den 4. Juni in den Raum, dann gab er an, dass das Datum doch unsicher sei und nun spricht er vom 3. Juni. Wobei man erwähnen sollte, dass es wohl am 4. Juni in Japan (und bei uns am 3. Juni) stattfinden wird.

Sony: PS5-Spiele-Lineup im Juni

Wir wissen, dass Sony „bald“ die PS5-Spiele zeigen wird und seit heute macht die digitale Ausgabe vom PlayStation Magazin die Runde, die eigentlich erst am 4. Juni erscheinen soll. Dort bekommen wir bereits eine Liste mit 38 PS5-Spielen.

Man kann also davon ausgehen, dass das mit dem Event am 3. Juni (später Abend oder Nacht) gut passt und die Liste der Spiele dann am 4. Juni im offiziellen Magazin von Sony zu finden sein wird. Man hat das PlayStation-5-Event für kommende Woche bisher allerdings noch nicht von offizieller Seite bestätigt.

Worauf ich aber noch mehr gespannt bin: Das Design der PS5. Ich glaube ja irgendwie nicht, dass wir das kommende Woche schon sehen werden und der Fokus bei der Ankündigung ausschließlich auf den Spielen liegen wird.

Das nächste große Event ist dann übrigens für August geplant, so Grubb.

I'll just say that June 3 is June 4 in Japan. pic.twitter.com/HRJWaBFCiW — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 27, 2020

Sony PlayStation 5: Liste der PS5-Spiele

A Rat’s Quest: A Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla

Battelfield 6

Chorus

Cygni: All Guns Blazing

Dauntless

Dirt 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21

Godfall

Gods & Mothers

Gothic Remake

Madden 21

MicroMan

Moonray

NHL 21

Nth^0 Infinity Reborn

Observer: System Redux

Outriders

Path of Exile 2

PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lords of the Rings: Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Watch Dogs Legions

WRC 9

