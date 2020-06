PlayStation 5: Sony bestätigt PS5-Event für diese Woche

Es hat sich gestern bereits angedeutet, da eine Werbeanzeige bei Twitch ein bisschen zu früh online ging, nun ist es aber offiziell. Sony wird sein Event für die PlayStation 5 noch diese Woche abhalten. Am kommenden Donnerstag (11. Juni) um 22 Uhr deutscher Zeit wird der Livestream des Events starten.

Die Veranstaltung selbst wurde aber bereits aufgezeichnet und wäre schon am 4. Juni fertig gewesen. Sony entschied sich aufgrund der Unruhen in den USA das Event zu verschieben. Die Inhalte des Events werden in FHD zu sehen sein, es handelt sich im Original aber laut Sony um 4K-Inhalte der PS5.

Was weiterhin unklar ist: Wird Sony am Donnerstag auch das Design zeigen? Die PlayStation 5 dürfte bald in Produktion gehen, wenn sie Ende 2020 kommen soll und das würde Leaks bedeuten. Ich vermute, dass wir das Design im Juni oder Juli sehen werden, aber noch nicht auf dem PS5-Event am Donnerstag.

Wir sehen uns am Donnerstag, 11. Juni um 22:00 für einen Ausflug in die Zukunft des Gamings auf #PS5. Schenkt diesem Tweet ein ❤ und erhaltet eine Erinnerung für das Event. Damit ihr garantiert nichts verpasst! https://t.co/UGXqT81M5Y — PlayStationDE (@PlayStationDE) June 8, 2020

