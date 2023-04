Sony Xperia 5 V: Kompaktes Android-Flaggschiff bekommt kleineres Display

Sony spendiert dem Xperia 5 V vermutlich ein etwas kleineres Display in diesem Jahr, denn während es beim Xperia 5 IV letztes Jahr noch 6,1 Zoll waren, so ist jetzt von 6,05 Zoll die Rede. Das ist nicht viel weniger, aber es ist eine Erwähnung wert.

Sony Xperia 5: Erstmals ein kleineres Display

Seit der Ankündigung des ersten Xperia 5 nutzte Sony in den letzten Jahren immer ein 6,1 Zoll großes OLED-Display und der Schritt zu einem etwas kleineren Display könnte bedeuten, dass das Xperia 5 V allgemein etwas mehr überarbeitet wird.

Immerhin hat Sony den Rand der Xperia-Smartphones in den letzten Jahren auch immer weiter reduziert und in Kombination mit einem kleineren Display könnte so ein kompakteres Smartphone entstehen. Das ist aber nur Spekulation, wir haben bisher nur die Details zum Display von Ross Young, der da äußerst zuverlässig ist.

Sony Xperia 5: Wann kommt das neue Modell?

Wann ist mit einer Ankündigung des Sony Xperia 5 V zu rechnen? Das Sony Xperia 5 IV wurde im September vorgestellt und ich könnte mir gut vorstellen, dass Sony in diesem Jahr erneut die IFA dafür nutzt. Das Sony Xperia 1 V dürfte etwas früher auf den Markt kommen, da haben wir sogar vor ein paar Wochen erste Bilder gesehen.

Ich bin auf das Sony Xperia 5 V gespannt, falls es so heißt, denn eine arabische und römische 5 im Namen sieht komisch aus. Es ist aber ein spannendes Jahr für die kompakten Android-Flaggschiffe, ganz so leicht wird es 2023 also sicher nicht sein.

Flaggschiff-Test: Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Honor Magic 5 Pro Huawei wollte damals die Nummer 1 auf dem Weltmarkt werden und Samsung vom Thron stoßen. Dann kam das US-Embargo und dieser Plan scheiterte. Man trennte sich später von Honor, die […]9. April 2023 JETZT LESEN →

-->