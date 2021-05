2.499 Euro: Sony Xperia Pro kommt nach Deutschland

Xiaomi Mi 11 Ultra startet am 11. Mai in Deutschland

Das Xiaomi Mi 11 Ultra wird kommende Woche endlich in Deutschland starten. Es hat sich bereits gestern angedeutet, dass der Launch in Europa am 11. Mai 2021 stattfindet und heute hat das nun auch Xiaomi Deutschland offiziell bestätigt. Xiaomi hat…4. Mai 2021 JETZT LESEN →