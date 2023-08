Spare doppelt: Exklusive Rabatte von MediaMarkt Saturn jetzt auch in der App

Die Kunden-Apps von MediaMarkt und Saturn bieten ab sofort eine neue Möglichkeit, sowohl online als auch im Markt von exklusiven Deals zu profitieren.

Im neu eingeführten Coupon-Bereich erhalten die Nutzer wöchentlich wechselnde Rabatte auf ausgewählte Produkte. Diese Coupons können sowohl beim Einkauf im Markt an der Kasse als auch online in der App eingelöst werden. Die Registrierung ist dabei vergleichsweise einfach möglich und ermöglicht den sofortigen Zugriff auf die Rabatte.

Und so funktionierts laut MediaMarkt Saturn:

Wer im Markt unterwegs ist, sollte auf die Promotionsflächen achten. Hier sind die rabattierten Produkte ausgewiesen. Ein QR-Code führt noch nicht registrierte Kundinnen und Kunden mit ihrem Smartphone automatisch an die richtige Stelle im App-Store, wo sie sich schnell und einfach die jeweilige App herunterladen und sich für das myMediaMarkt oder mySaturn Kundenprogramm registrieren können. Im Anschluss sind die Rabatt-Coupons einsatzbereit.

Wer bereits registriert ist, wird direkt in den Couponbereich zum passenden Deal weitergeleitet und kann die Shopping-Tour starten – entweder im Markt, wo man die Coupons zusammen mit der digitalen Kundenkarte vorzeigt, oder direkt online in der App. Alternativ können sich Kundinnen und Kunden natürlich schon vor ihrem Einkauf in den Apps über die Rabatt-Aktionen informieren und sich gezielt ihre Lieblings-Schnäppchen suchen.