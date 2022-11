Sparkasse POS: PIN-Eingabe bei girocard-Zahlungen möglich

Ab sofort können Händler, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Gewerbetreibende mit der App Sparkasse POS (S-POS) auch girocard-Zahlungen in Höhe von über 50 Euro akzeptieren.

Über S-POS hatten wir bereits berichtet. Die App-Lösung der Sparkasse macht Android-Smartphones zu einem Kartenlesegerät. Wichtig dabei: das klappt ohne zusätzliche Akzeptanz-Hardware. Benötigt wird nur die S-POS-App, ein Smartphone mit NFC-Funktion und Internetverbindung sowie einen Händlervertrag zur Kartenakzeptanz.

Die Kunden haben ab sofort die Möglichkeit, eine kontaktlose girocard-Zahlung per Eingabe ihrer persönlichen Geheimzahl (PIN) in S-POS auf dem Gerät des Händlers zu authentifizieren. Damit werden auch Zahlungen über 50 Euro möglich, was das ganze Konzept deutlich nützlicher macht.

Das Bezahlen von Beträgen über 50 Euro mit PIN-Eingabe am Smartphone funktioniert sowohl mit klassischen Plastikkarten als auch mit digitalen girocards in den Bezahl-Apps „Mobiles Bezahlen“ und Apple Pay.

Mit dem Start der girocard für Beträge ab 50 Euro wird die S-POS Lösung für alle gängigen Kartenzahlungssysteme in Deutschland komplettiert (girocard, Maestro, Mastercard, V PAY und Visa). Das gilt für die Karten aller Sparkassen und Banken.

