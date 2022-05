Sparkassen: Nur die Hälfte nutzt das Online-Banking

In welcher Blase lebe ich eigentlich? Diese Frage ist nicht so fern, wenn man auf die aktuellen Zahlen der Sparkassen Finanz Informatik schaut.

In diesen Zahlen stecken nämlich auch Informationen zum Online-Banking bzw. dessen Nutzung. Während sich unsereins gefühlt von App zu App und Fintech zu Fintech hangelt, nutzen von den rund 50 Millionen Kundinnen und Kunden der Sparkassen gerade einmal gut die Hälfte das Online-Banking. Die Zahl der User ist im vergangenen Jahr leicht von 24,2 Millionen auf 25,6 Millionen gestiegen.

Mittelfristig soll laut Sparkassen Finanz Informatik der „größte Teil“ der Kundinnen und Kunden die Angebote auch digital nutzen. Zielsetzung ist, die Zahl der Online-Banking-Kunden bis zum Jahr 2026 auf 35 Millionen zu steigern. Ob das zu erreichen ist, bleibt abzuwarten.

Schaut man nur auf die Nutzung des Online-Bankings per App schaut es noch ganz anders aus. Zwar gehört die App „Sparkasse“ zu den am häufigsten genutzten und bestbewertesten Angeboten für mobile Bankgeschäfte in Deutschland. Die Zahl ihrer aktiven Nutzerinnen und Nutzer betrug im Jahr 2021 aber „nur“ bei 12,6 Millionen (10,8 Millionen im Vorjahr).

Seit Mitte März 2022 steht die App mit neuem Design und Features in den App-Stores zur Verfügung.

