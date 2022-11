Spider-Man, Ratchet & Clank und mehr: Black Friday-Angebote im PlayStation Store

Sony hat die Black Friday-Angebote im PlayStation Store online gestellt und wer ab heute vorbeischaut, der kann 25 Prozent beim neuen PlayStation Plus sparen. Das war seit gestern bekannt, doch mittlerweile sind noch weitere Angebote online.

PlayStation Store: Viele Spiele im Angebot

Das bedeutet, wir haben eine Übersicht der Spiele, die Sony im Preis gesenkt hat. Dazu gehören Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Stray, The Last of Us Part 1, Cyberpunk 2077 und viele mehr (es sind fast 600 Spiele im Angebot).

Wie immer gilt: Schaut gerne im Web bei Sony vorbei oder öffnet den PlayStation Store auf eurer Konsole. Und denkt vorher an einen Preisvergleich, denn es ist die Black Friday-Woche und da gibt es viele Spiele woanders gerne noch günstiger.

Es gibt viele Empfehlungen von mir, wie Red Dead Redemption 2 für unter 20 Euro, The Last of Us Part 1 (vor allem, wenn ihr es noch nicht gespielt habt) oder das sehr gute Ghost of Tsushima. Ratchet & Clank: Rift Apart ist ebenfalls im Angebot und das Uncharted-Bundle (Legacy of Thieves) gibt es sogar schon für unter 20 Euro.

Da sind viele sehr gute Angebote dabei.

Video: PlayStation 5 nach zwei Jahren

