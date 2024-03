Spotify: Neuer Bereich schlägt eine eher seltsame Richtung ein

Spotify kennt man vor allem für Musk, seit ein paar Jahren kennt man den Dienst aber auch für Podcasts und seit einigen Monaten baut Spotify eine Bibliothek für Hörbücher auf. Jetzt testet man einen neuen Bereich, der zunächst seltsam klingt.

Spotify bietet Online-Video-Kurse an

In Großbritannien bietet Spotify jetzt testweise Online-Kurse an. Diese gibt es unter anderem von BBC Maestro, Skillshare und Thinkific. Spotify hat aber noch nicht bestätigt, ob wir diese Online-Kurse später auch in anderen Ländern sehen werden.

Was für viele seltsam klingen mag, und mich hat das heute auch gewundert, ist für Spotify ein „logischer Schritt“. Viele Nutzer konsumieren bereits Inhalte, die damit zu tun haben, dass man Dinge lernt, nämlich über Podcasts. Da bietet sich das an.

Ist Spotify aber die optimale Plattform für Online-Kurse, um neue Dinge zu lernen? Schwer zu sagen, ich kann es mir derzeit eher nicht vorstellen. Doch Spotify sucht immer wieder nach neuen Ansätzen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Wer weiß, vielleicht wird das in ein paar Jahren ein lukratives Standbein für Spotify sein.

PlayStation 5 Pro: Das plant Sony für Ende 2024 Die Gerüchteküche nimmt so langsam richtig an Fahrt auf und wir haben die ersten Details zu PlayStation 5 Pro, die schon vor dem Launch der PlayStation 5 im Jahr 2019 […]24. März 2024 JETZT LESEN →

-->