The Last of Us: HBO-Serie nimmt Gestalt an

HBO plant aktuell eine offizielle Serie für das populäre PlayStation-Spiel „The Last of Us“. Und wie es aussieht, nimmt diese langsam Gestalt an, denn man konnte zwei der wichtigsten Rollen besetzen. HBO setzt bei der Umsetzung der Serie übrigens auf Craig Mazin (Chernobyl) und Neil Druckmann von Naughty Dog selbst.

Joel und Ellie wurden bereits besetzt

Wie Deadline exklusiv berichtet wird Pedro Pascal die Rolle von Joel spielen, er hat sich mit The Mandalorian und Game of Thrones einen Namen gemacht. Und wo wir gerade bei Game of Thrones sind: Laut The Hollywood Reporter wird Bella Ramsey die Rolle von Ellie übernehmen. Der Dreh dürfte damit also bald beginnen.

Ich bin gespannt auf die Umsetzung von HBO. Die Besetzung ist gut, es sind gute Personen dafür verantwortlich, Teil 2 der Reihe war eines meiner Highlights von 2020 und das Budget von HBO und Sony wird sicher auch passen. Die Geschichte hat viel Potenzial, jetzt muss man das nur nutzen und richtig umsetzen.

