Steam Deck: Valve mit neuen Charts für Spiele

Ihr wollt wissen, was andere Nutzer mit einem Steam Deck gerade spielen? Ihr wollt wissen, was in diesem Monat beim Steam Deck angesagt war? Oder wollt ihr auch mal schauen, was Steam Deck-Nutzer im letzten Jahr gespielt haben? Das geht.

Valve hat neue Charts online gestellt, bei denen es die „Top 100 meistgespielten Spiele auf dem Steam Deck“ gibt. So könnt ihr euch bestätigen lassen, dass auch viele andere gerade noch einmal Elden Ring oder schon das passende DLC spielen.

Mit Blick auf einen längeren Zeitraum dominiert aber das Spiel des Jahres von 2023 (Baldur’s Gate 3) und man findet auch Klassiker wie Stardew Valley in dieser Liste. Ihr könnt bei Interesse auf dieser Seite vorbeischauen und einfach selbst stöbern.

