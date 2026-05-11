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Fokus auf „Kerngeschäft“: Porsche mistet aus

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Porsche will sich nicht nur wieder mehr auf Verbrenner fokussieren, man will sich in der Krise jetzt allgemein wieder mehr auf das „Kerngeschäft“ fokussieren. Und das sind Autos und nicht andere Dinge, die man in letzter Zeit ausprobiert hat.

Der neue Chef Michael Leiters macht also kurze Sache und trennt sich direkt von Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH und Cetitec GmbH. Also eine Batteriezell-Tochter, eine E-Bike-Sparte und Software für Datenkommunikation benötigt man auch nicht mehr intern. Bis zu 500 Stellen wird Porsche abbauen.

Bisher sind das bei Porsche also nur „schmerzhaften Einschnitte (…) bei unseren Tochtergesellschaften“, doch der Sparkurs wird härter und wir bewegen uns auf den Kern von Porsche zu, bei dem es sicher auch irgendwann Entlassungen gibt.

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9. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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